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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И СИНГАПУР УРЕГУЛИРОВАЛИ РЯД ВОПРОСОВ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА ПО УСЛУЖНО-ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ
15:01 04.06.2019

4 июня в Министерстве экономики состоялась встреча министра экономики Дмитрия Крутого со старшим государственным министром торговли и промышленности Республики Сингапур Ко По Куном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, участники встречи обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также перспективные направления взаимодействия.

Особое внимание в ходе беседы было уделено текущему состоянию двусторонних переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле услугами и осуществлению инвестиций между Республикой Беларусь и Республикой Сингапур в рамках создания полномасштабной зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром, предполагающей свободное движение товаров, услуг и капитала.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Республики Беларусь и Министерством промышленности и торговли Республики Сингапур. Данный документ урегулировал ряд вопросов ведения переговорного процесса по услужно-инвестиционному соглашению, а также подтвердил намерения сторон подписать Соглашение о свободной торговле услугами и осуществлению инвестиций между Беларусью и Сингапуром после завершения переговоров по присоединению нашей страны к ВТО.
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