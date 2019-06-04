Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин в ходе встречи со старшим государственным министром торговли и промышленности Сингапура Ко По Куном выразил надежду, что нынешний визит сингапурской делегации позволит сторонам продвинуться в переговорном процессе по заключению торговых соглашений, поможет деловым кругам установить контакты и выйти на конкретные проекты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на состоявшейся 3 июня встрече первый вице-премьер Александр Турчин подчеркнул, что Беларусь является одним из признанных, быстро растущих лидеров в Восточной Европе в области высоких технологий. В стране создан специальный преференциальный режим в Парке высоких технологий. Беларусь ежегодно прирастает в экспорте услуг в IT-сфере примерно на 30-40% и достигла в прошлом году $1,5 млрд.

"Наши основные рынки - это США и Европейский союз. Учитывая, что уровень рентабельности компаний более 40%, я бы предложил инвестирование в компании в парке, чтобы мы могли выйти и на рынок Юго-Восточной Азии с нашими услугами", - сказал Александр Турчин.

По словам первого вице-премьера, Беларусь рассматривает Сингапур как ворота для выхода белорусских товаров и услуг на обширный рынок Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

"В свою очередь предлагаем Сингапуру обратить внимание на Беларусь как перспективную точку выхода на емкий рынок Евразийского экономического союза, в том числе с учетом предстоящего заключения соглашения о свободной торговле между Сингапуром и ЕАЭС", - сказал Александр Турчин. Он добавил, что белорусская сторона в целом поддерживает заключение данного соглашения и будет приветствовать его скорейшее подписание.

Программой визита сингапурской делегации предусмотрено посещение Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и встреча с его руководством.

"Поэтому я надеюсь на продолжение нашего эффективного диалога на уровне правительств Беларуси и Сингапура, - сказал первый вице-премьер. - Уверен, что совместная работа по приоритетным направлениям позволит вывести двустороннее сотрудничество на принципиально новый уровень".

В свою очередь Ко По Кун отметил, что у Сингапура и Беларуси исторически сложились хорошие отношения, что позволило странам создать базу для проведения переговоров по соглашению о свободной торговле.

"Мои коллеги проинформировали меня, что мы достаточно хорошо продвинулись в части подготовки этого соглашения", - сказал старший государственный министр торговли и промышленности.

Он отметил, что с Беларусью нет каких-то крупных разногласий, поэтому обе стороны надеются завершить сейчас работу по главе о торговле товарами.

"Надеюсь, что в этом году это произойдет", - сказал Ко По Кун. Он заверил, что Сингапур будет всячески поддерживать Беларусь в процессе присоединения ко Всемирной торговой организации.

В 2018 году товарооборот между Беларусью и Сингапуром составил $50,9 млн (135% к уровню 2017 года). Продвижением экспорта в странах Азии занимаются созданные в Сингапуре собственные региональные субъекты товаропроводящей сети открытых акционерных обществ "Белшина", "БелАЗ", "МТЗ".