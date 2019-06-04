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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ И ВОИС ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
14:05 04.06.2019

Беларусь стремится к дальнейшему развитию сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Это подтвердил 4 июня Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри.

Он отметил, что в ходе визита Фрэнсиса Гарри стороны подпишут меморандум о сотрудничестве между правительством Беларуси и ВОИС. В нем будут определены и закреплены уже достигнутые основные моменты совместной деятельности.

"Но должен вам сказать: несмотря на меморандум, на те рамки, которые будут им определены, вы всегда можете рассчитывать на Беларусь", - заверил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, несмотря на то, что Беларусь давно является членом ВОИС, тем не менее она - молодое государство, которое вплотную начало заниматься вопросами защиты прав интеллектуальной собственности.

"Нам многому надо учиться. Вы нам в этом отношении помогаете очень много. Особенно в плане образовательных программ, поддержки наших специалистов. Я вам за это очень благодарен", - сказал Александр Лукашенко.

"Прочитав массу информации о всемирной организации, о вас, я с удивлением ощутил, что вы - один из тех немногих международных чиновников, которые так искренне и честно погружены в эффективность работы этой организации. В этом плане ваша деятельность заслуживает всяческого одобрения, поощрения и уважения. И в связи с этим мы еще больше усилий приложим для того, чтобы у нас была в порядке нормативно-правовая база защиты прав собственности. А также, если это нужно, мы постараемся внести достойный вклад в разработку международных проектов, соглашений, договоров", - резюмировал Лукашенко.
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