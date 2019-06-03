Делегация Белорусской железной дороги во главе с начальником дороги Владимиром Морозовым примет участие в пленарном заседании XLVII сессии совещания министров ОСЖД, которое пройдет 6-7 июня 2019 года в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на заседании планируется рассмотреть 14 вопросов. В центре внимания — результаты работы комиссий — ревизионной, по транспортной политике и стратегии развития, транспортному праву за 2018 год. Будет уделено внимание вопросу подготовки Международной Конференции по принятию текста Конвенции о прямом международном железнодорожном сообщении.

Также участники конференции рассмотрят вопросы профессионального обучения/подготовки в области железнодорожных перевозок, о программе работы ОСЖД на 2021 год и последующие годы, о предварительной повестке дня, дате и месте проведения XLVIII сессии совещания министров ОСЖД и ряд других вопросов.

Белорусская железная дорога является членом ОСЖД с 1992 года.

Руководящим органом ОСЖД по сотрудничеству на уровне железных дорог является Конференция генеральных директоров (КГД).

Также деятельность ОСЖД осуществляется в рамках пяти комиссий и двух постоянных рабочих групп. Комиссия по транспортной политике и стратегии развития и Комиссия по транспортному праву находятся в компетенции сессии совещания министров. Комиссии по грузовым перевозкам, пассажирским перевозкам, инфраструктуре и подвижному составу, а также две постоянные рабочие группы: по финансовым и расчетным вопросам, по кодированию и информатике находятся в компетенции КГД.

В настоящее время в рамках ОСЖД ведется работа по созданию единой Конвенции о прямом международном сообщении, в которой будут отражены вопросы функционирования самой организации в межправительственном статусе и регламентированы все вопросы, связанные с организацией беспрепятственных международных железнодорожных перевозок грузов и пассажиров, включая технические, технологические, финансовые и эксплуатационные аспекты.

Деятельность Белорусской железной дороги в рамках ОСЖД направлена на выполнение задач по дальнейшему развитию общеевропейских транспортных коридоров, совершенствованию и развитию международных железнодорожных перевозок, совершенствованию нормативных и правовых основ, целью которых является повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта и расширение спектра предоставляемых клиентам услуг.

Учитывая, что Беларусь — связующее звено двух мощных экономических центров в лице России и ЕС, ее транзитный потенциал является важным геополитическим фактором. При этом особое внимание уделяется совершенствованию технологии и развитию транзитных контейнерных перевозок, а также модернизации инфраструктуры, прежде всего в рамках II и IX Общеевропейских транспортных коридоров.

По территории страны проходят два общеевропейских транспортных коридора: II Берлин-Варшава-Минск-Москва-Нижний Новгород и IX Хельсинки/Калининград/Клайпеда-Вильнюс-Минск-Киев-Одесса/Александруполис.

Белорусская железная дорога имеет большой потенциал для обеспечения и наращивания объемов перевозок. Инфраструктура дороги позволяет ежесуточно принимать и отправлять по межгосударственным стыковым пунктам более 160 пар поездов.