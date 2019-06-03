МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СОЦПОМОЩИ УЯЗВИМЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ОДОБРЕН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

16:08 03.06.2019 Постановлением Совета министров Беларуси № 352 от 1 июня 2019 года одобрен проект международной технической помощи «Улучшение предоставления услуг социальной помощи уязвимым категориям населения: уход, доступный получателям на дому». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, обязанности по обеспечению координации и эффективного контроля за реализацией проекта возложены на Гродненский облисполком. Постановление вступило в силу со дня принятия.