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16:08 03.06.2019
Постановлением Совета министров Беларуси № 352 от 1 июня 2019 года одобрен проект международной технической помощи «Улучшение предоставления услуг социальной помощи уязвимым категориям населения: уход, доступный получателям на дому».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, обязанности по обеспечению координации и эффективного контроля за реализацией проекта возложены на Гродненский облисполком.
Постановление вступило в силу со дня принятия.
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