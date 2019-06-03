ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ВЫСКАЗАЛ НАСТОРОЖЕННОСТЬ ПАДЕНИЕМ ТОВАРООБОРОТА БЕЛАРУСИ С ТАДЖИКИСТАНОМ
15:04 03.06.2019

Александр Лукашенко высказал настороженность падением товарооборота Беларуси с Таджикистаном.

"Над этим надо МИД и правительствам поработать, чтобы выровнять товарооборот между двумя странами. И активнее надо выходить на рынки третьих стран с совместной продукцией", - сказал Александр Лукашенко 3 июня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом.

В этой связи особенно важно обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, ход выполнения последних договоренностей.

"У нас есть дорожная карта, ее надо строго реализовывать - это выгодно и нам, и вам", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-слуба.

"В ближайшее время, мы об этом договорились, приедет в Беларусь ваш президент. Его знают, любят в Беларуси. И знает не только, как у нас сейчас принято говорить, элита - те, которые занимаются политикой. Эмомали Шариповича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда", - добавил он.

Пока ожидается, что президент Таджикистана посетит Беларусь накануне закрытия в Минске II Европейских игр. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, реализацию достигнутых ранее договоренностей. "Пусть ближе познакомится с нашей страной, она отличается по природе от вашей: у вас больше гор, у нас их, к сожалению, нет. Хотя у вас есть и такие места, как у нас в Беларуси. Я их видел, он возил меня в эти районы, - отметил Лукашенко. - Он несколько дней будет находиться в Беларуси, и, конечно, мы с вами должны его достойно встретить".

Ранее страны договорились высадить в Беларуси сады дружбы. Плодовые культуры из Таджикистана уже есть в Брестской и Гомельской областях.

"Если пойдет это, вы будете пионером в Беларуси по передвижению садов крайнего юга, некогда великой страны Советского Союза, сюда, в северную Беларусь. Я думаю, что должно получиться", - подчеркнул Лукашенко.

Во время встречи также затрагивалось развитие промышленной кооперации между странами, в том числе работа сборочного производства белорусской тракторной техники в городе Гиссар.

"В этом году, по-моему, они выпустили уже пятьсот тракторов. Есть большой спрос в соседних государствах. Мы готовы и дальше развивать наше совместное предприятие в том плане, как мы и договаривались", - сказал Лукашенко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2019
валюта курс
EUR 2.3474
USD 2.1010
RUB 3.2116
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3474 +0.009
USD 2.1010 +0.0021
RUB 3.2116 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3440 2.3480
USD 2.0990 2.1020
RUB 3.2070 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 03.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1200
EUR/RUB 73.0000 73.4800
USD/RUB 65.3000 65.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте