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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СК БЕЛАРУСИ И СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА США ОБСУДИЛИ ВОПРОС ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
14:20 03.06.2019
Важность вопроса заключения о соглашения об оказании правовой помощи с проработкой механизма ускорения процесса взаимодействия и обмена информацией, а также соглашения об обоюдной выдаче лиц, совершивших преступления обсудили Следственный комитет Беларуси и Секретная служба США на состоявшейся 30 мая встрече в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в ходе встречи стороны обменялись информацией об основных направлениях работы Следственного комитета и Секретной службы.
Американская сторона приведела примеры расследуемых уголовных дел, предметом которых является хищение реквизитов более 75 млн. банковских карт. Также коллеги поделились опытом успешного сотрудничества с Литвой, Латвией, Эстонией и Украиной, где по представленной ими информации привлечены к уголовной ответственности виновные в киберпреступлениях лица.
Стороны условились поддерживать рабочие контакты с целью оперативного решения вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам.
Двумя основными видами деятельности Секретной службы являются обеспечение охраны президента и вице-президента США при их перемещениях, как в пределах страны, так и на территории иностранных государств, а также обеспечение охраны первых лиц иных стран, посещающих территорию Соединенных Штатов Америки.
Вторым непосредственным направлением деятельности является расследование преступлений в финансовой сфере, которой относят незаконных оборот денежных средств (в том числе легализация «отмывание» средств, полученных преступным путем), подделку денег, мошенничества в отношении кредитных карт и в банковской сфере (киберпреступность).
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