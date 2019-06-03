ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СК БЕЛАРУСИ И СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА США ОБСУДИЛИ ВОПРОС ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
14:20 03.06.2019

Важность вопроса заключения о соглашения об оказании правовой помощи с проработкой механизма ускорения процесса взаимодействия и обмена информацией, а также соглашения об обоюдной выдаче лиц, совершивших преступления обсудили Следственный комитет Беларуси и Секретная служба США на состоявшейся 30 мая встрече в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в ходе встречи стороны обменялись информацией об основных направлениях работы Следственного комитета и Секретной службы.

Американская сторона приведела примеры расследуемых уголовных дел, предметом которых является хищение реквизитов более 75 млн. банковских карт. Также коллеги поделились опытом успешного сотрудничества с Литвой, Латвией, Эстонией и Украиной, где по представленной ими информации привлечены к уголовной ответственности виновные в киберпреступлениях лица.

Стороны условились поддерживать рабочие контакты с целью оперативного решения вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам.

Двумя основными видами деятельности Секретной службы являются обеспечение охраны президента и вице-президента США при их перемещениях, как в пределах страны, так и на территории иностранных государств, а также обеспечение охраны первых лиц иных стран, посещающих территорию Соединенных Штатов Америки.

Вторым непосредственным направлением деятельности является расследование преступлений в финансовой сфере, которой относят незаконных оборот денежных средств (в том числе легализация «отмывание» средств, полученных преступным путем), подделку денег, мошенничества в отношении кредитных карт и в банковской сфере (киберпреступность).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2019
валюта курс
EUR 2.3474
USD 2.1010
RUB 3.2116
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3474 +0.009
USD 2.1010 +0.0021
RUB 3.2116 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3440 2.3480
USD 2.0990 2.1020
RUB 3.2070 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 03.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1200
EUR/RUB 73.0000 73.4800
USD/RUB 65.3000 65.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте