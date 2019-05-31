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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ БЕЛАРУСИ, США И КАНАДЫ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА
12:24 03.06.2019
Директор Национального агентства по туризму Валерий Паращенко провел встречу между представителями туристической индустрии США, Канады и Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, представители туристической отрасли Беларуси провели мини-презентации своих компаний, обсудили возможности и направления взаимовыгодного сотрудничества.
В свою очередь зарубежные коллеги поделились опытом формирования туристического продукта и его продвижения.
Встреча завершала собой ознакомительный тур для туристических операторов из США и Канады по Беларуси, организованный Национальным агентством по туризму при содействии Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
Больше всего американских и канадских операторов впечатлил гостеприимный Минск, модернизированный стадион «Динамо», который является ключевой площадкой проведения грядущих II Европейских игр, душевная атмосфера на белорусских агроусадьбах.
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