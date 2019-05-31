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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ОБСУЖДАЮТ ПОИСК НОВЫХ СОВМЕСТНЫХ КООПЕРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
11:13 03.06.2019
Делегация Беларуси во главе с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным в ходе визита 1 июня в Казахстан провела ряд встреч и переговоров с высшим руководством страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, особый акцент сделан на необходимости развития действующих и поиске новых совместных кооперационных проектов.
Отмечена необходимость завершения подготовки к подписанию ряда двусторонних документов, включая соглашение между правительствами Беларуси и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь, а также значимых коммерческих контрактов между субъектами хозяйствования двух стран.
В состав белорусской делегации вошли представители руководства Министерства промышленности Республики Беларусь, концерна ”Белнефтехим“ и руководители ведущих белорусских машиностроительных предприятий.
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