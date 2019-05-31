Государственный таможенный комитет Беларуси и МВД Литвы подписали грантовый контракт по проекту международной технической помощи «Модернизация пункта погранперехода Урбаны – Силене (Латвия – Беларусь)» ENI-LLB-0-246.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, в пункте пропуска «Урбаны» будет установлен стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, а также осуществлена реконструкция и расширение участка дороги, созданы дополнительные полосы движения между латвийским пунктом пропуска «Силене» и белорусским – «Урбаны».

Реализация проекта началась 25 мая 2019 года. Вклад Европейского союза для Беларуси составит порядка 3,5 млн евро.

Ведущий бенефициар проекта – ГТК Беларуси, а реализовываться он будет совместно с Витебской таможней и Государственным акционерным обществом «Государственное недвижимое имущество» (Латвия) в рамках программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь» 2014-2020 Европейского инструмента соседства.

Также проектом предусмотрены такие работы, как реконструкция инженерных коммуникаций, выделение дорожек для организации пешего пересечения границы в обоих направлениях, совершенствование инфраструктуры управления транспортными потоками.

Реализация проекта будет способствовать укреплению безопасности на белорусско-латвийской границе, улучшению эффективности проведения таможенного контроля, созданию комфортных условий для пребывания в пункте пропуска и пересечения границы.