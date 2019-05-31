Заседание украинско-белорусской рабочей группы по вопросам транспорта под председательством заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси Натальи Александрович и заместителя министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктора Довганя прошло 28 мая в Одессе (Украина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, в сфере железнодорожного транспорта было отмечено взаимодействие АО «Укрзализныця» и БЖД, направленное на увеличение объемов перевозок грузов и создание новых сервисов и контейнерных маршрутов. Так, с марта текущего года реализован совместный проект по организации перевозок грузов в контейнерах повышенной вместимости типа open top по маршруту Беларусь-Украина-Румыния. Одним из преимуществ нового транспортного продукта является срок доставки грузов – 39 часов, при расстоянии перевозки 900 км. С начала реализации проекта из Беларуси отправлено более 10 полносоставных контейнерных поездов с продукцией лесной отрасли.

Также между представителями Беларуси, Украины и Литвы состоялось подписание соглашения по реализации нового проекта – организации контейнерного поезда Containerships train в сообщении Литва-Беларусь-Украина и обратно.

Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, направленного на развитие и увеличение объемов пассажирских перевозок в сообщении Украина-Беларусь.

Стороны обменялись информацией о ходе выполнения взаимных договоренностей по актуальным вопросам водного транспорта. Было отмечено, что до обеспечения гарантированных глубин, предусмотренных Европейским соглашением о важнейших внутренних водных путях международного значения на реках Припять и Днепр, осуществлять планирование грузо- и пассажироперевозок речным транспортом на среднесрочную и долгосрочную перспективу не представляется возможным. Стороны договорились проанализировать двусторонние договорные отношения Украины и Беларуси в области внутреннего водного транспорта и проработать вопрос об их актуализации в части обеспечения транзитного прохода по территории Украины судов, следующих в/из Беларуси, глубин на международном водном пути Е-40, а также уточнения участков водных путей на реке Днепр, которые обслуживают (содержат) стороны. Также украинская сторона продолжит работы по обеспечению гарантированных глубин согласно максимальных габаритов судов, установленных Европейским соглашением о важнейших внутренних водных путях международного значения на реках Припять и Днепр.

В сфере авиационного транспорта страны оценили положительную динамику роста пассажиропотока за последние несколько лет и подтвердили необходимость дальнейшего сотрудничества с целью развития двухстороннего авиационного сообщения. А также договорились провести в ближайшее время переговоры для обсуждения проекта соглашения о безопасности полетов и условий дальнейшей эксплуатации договорных линий.

Кроме того, были подведены итоги заседания украинско-белорусской смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению. Стороны договорились о совместной работе по либерализации условий выполнения автомобильных перевозок грузов и пассажиров путем внесения изменений в действующее соглашение о международном автомобильном сообщении от 17.12.1992.

По итогам заседания заместители руководителей транспортных ведомств подписали протокол.