Соглашение об обмене обучающимися подписано между БГУ и Даляньским политехническим университетом (Dalian University of Technology, ДПУ). Подписи под документом поставили проректор БГУ по учебной работе и интернационализации образования Константин Козадаев и помощник ректора ДПУ Ло Чжунсюань.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, соглашение предусматривает обмен студентами первой ступени получения высшего образования, а также магистрантами и аспирантами, проходящими подготовку в области гуманитарных, социальных, естественных наук, инженерного дела, менеджмента и экономики. Обучение в вузе-партнере будет осуществляться в течение года.

Подписание документа состоялось в рамках официального визита китайской делегации в БГУ с целью обсуждения рабочих вопросов, связанных с открытием на базе БГУ Совместного белорусско-китайского института БГУ-ДПУ (СИБД). Обучение в СИБД начнётся уже с 1 сентября текущего года.

От БГУ в переговорах также приняли участие директор Республиканского Института китаеведения имени Конфуция Анатолий Тозик, начальники управления международных связей Александр Жук, управления правовой работы Елена Швакова и Главного управления образовательной деятельности Елена Достанко.

Сторону ДПУ представили директор Международного института обучения Хао Хай, начальник отдела сертификации Института экономики и менеджмента Чжан Гофэн, заместитель директора СИДБ Го Шухун, заместители начальника финансового отдела Чжан Цзиюн и учебного отдела Дуань Юйпин.

Помощник ректора ДПУ Ло Чжунсюань назвал сотрудничество с БГУ важным направлением в области международного партнерства китайского вуза и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие.

В свою очередь проректор по учебной работе и интернационализации образования Константин Козадаев отметил, что поиск и реализация новых направлений в совместной работе университетов является подтверждением долгосрочного и эффективного партнерства.