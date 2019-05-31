ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПОДПИСАНО МЕЖДУ БГУ И ДАЛЯНЬСКИМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ
15:03 31.05.2019

Соглашение об обмене обучающимися подписано между БГУ и Даляньским политехническим университетом (Dalian University of Technology, ДПУ). Подписи под документом поставили проректор БГУ по учебной работе и интернационализации образования Константин Козадаев и помощник ректора ДПУ Ло Чжунсюань.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, соглашение предусматривает обмен студентами первой ступени получения высшего образования, а также магистрантами и аспирантами, проходящими подготовку в области гуманитарных, социальных, естественных наук, инженерного дела, менеджмента и экономики. Обучение в вузе-партнере будет осуществляться в течение года.

Подписание документа состоялось в рамках официального визита китайской делегации в БГУ с целью обсуждения рабочих вопросов, связанных с открытием на базе БГУ Совместного белорусско-китайского института БГУ-ДПУ (СИБД). Обучение в СИБД начнётся уже с 1 сентября текущего года.

От БГУ в переговорах также приняли участие директор Республиканского Института китаеведения имени Конфуция Анатолий Тозик, начальники управления международных связей Александр Жук, управления правовой работы Елена Швакова и Главного управления образовательной деятельности Елена Достанко.

Сторону ДПУ представили директор Международного института обучения Хао Хай, начальник отдела сертификации Института экономики и менеджмента Чжан Гофэн, заместитель директора СИДБ Го Шухун, заместители начальника финансового отдела Чжан Цзиюн и учебного отдела Дуань Юйпин.

Помощник ректора ДПУ Ло Чжунсюань назвал сотрудничество с БГУ важным направлением в области международного партнерства китайского вуза и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие.

В свою очередь проректор по учебной работе и интернационализации образования Константин Козадаев отметил, что поиск и реализация новых направлений в совместной работе университетов является подтверждением долгосрочного и эффективного партнерства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.05.2019
валюта курс
EUR 2.3330
USD 2.0953
RUB 3.2245
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2019
валюта курс +/-
EUR 3.2073 -0.0172
USD 2.0989 +0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3370 2.3400
USD 2.0970 2.1000
RUB 3.2000 3.2150
подробнее

Конвертация в банках
на 31.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1130 1.1170
EUR/RUB 72.8000 73.2000
USD/RUB 65.2500 65.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте