|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ НАРАЩИВАНИЯ ВЗАИМНОГО ТОВАРООБОРОТА
14:09 31.05.2019
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы наращивания взаимного товарооборота на состоявшейся 30 мая встрече в Ашхабаде.
"Мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и констатировали, что оно развивается динамично, вместе с тем его потенциал далеко не исчерпан. Мы могли бы активнее работать над реализацией совместных проектов, активнее торговать, активнее поставлять белорусскую технику, о которой хорошие отзывы в Туркменистане", - рассказал Сергей Румас журналистам по итогам встречи.
Гурбангулы Бердымухамедов пригласил белорусскую сторону на I Каспийский экономический форум, который пройдет в августе текущего года в Туркменистане.
"Белорусская делегация будет представлена на этих масштабных мероприятиях", - отметил премьер-министр Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, товарооборот между Беларусью и Туркменистаном в 2018 году составил $32,2 млн, из которых $27,5 млн - экспорт белорусских товаров и услуг. За январь-март 2019 года товарооборот составил $7,3 млн (рост на 12% к соответствующему периоду 2018-го), в том числе белорусский экспорт - $5,8 млн (рост на 9,2%).
31 мая в Ашхабаде Сергей Румас принимает участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2019
Курсы в банках
на 31.05.2019
Конвертация в банках
на 31.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте