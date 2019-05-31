Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы наращивания взаимного товарооборота на состоявшейся 30 мая встрече в Ашхабаде.

"Мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и констатировали, что оно развивается динамично, вместе с тем его потенциал далеко не исчерпан. Мы могли бы активнее работать над реализацией совместных проектов, активнее торговать, активнее поставлять белорусскую технику, о которой хорошие отзывы в Туркменистане", - рассказал Сергей Румас журналистам по итогам встречи.

Гурбангулы Бердымухамедов пригласил белорусскую сторону на I Каспийский экономический форум, который пройдет в августе текущего года в Туркменистане.

"Белорусская делегация будет представлена на этих масштабных мероприятиях", - отметил премьер-министр Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, товарооборот между Беларусью и Туркменистаном в 2018 году составил $32,2 млн, из которых $27,5 млн - экспорт белорусских товаров и услуг. За январь-март 2019 года товарооборот составил $7,3 млн (рост на 12% к соответствующему периоду 2018-го), в том числе белорусский экспорт - $5,8 млн (рост на 9,2%).

31 мая в Ашхабаде Сергей Румас принимает участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.