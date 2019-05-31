В концерне «Беллесбумпром» состоялась встреча с делегацией Федерации лесной промышленности Финляндии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в ходе встречи председателя «Беллесбумпрома» Юрия Назарова со старшим менеджером названной федерации Юхой Палокангасом и профессором школы экономики Университета Турку, директором Пан-Европейского института Кари Лиухто обсуждены актуальные вопросы работы и перспективы развития деревообрабатывающего производства в Беларуси и Финляндии, а также оговорены возможные направления торгово-экономического развития белорусских деревообрабатывающих предприятий с компаниями Федерации лесной промышленности Финляндии.

Гости также посетили предприятие концерна ОАО «Борисовский ДОК», ознакомились с его производством и экспортной продукцией. Особый интерес вызвали деревянные дома, топливные гранулы (пеллеты), а также ряд иной продукции из древесины.

В программе пребывания также посещение Белорусского государственного технологического университета, лесохозяйственных организаций и Белорусской универсальной товарной биржи.

После в концерне «Беллесбумпром» состоится подведение итогов визита. С учетом всех встреч и переговоров стороны обсудят возможные направления сотрудничества.

Финляндия для предприятий концерна новый рынок, но при этом, несмотря на высокий уровень развития в этой стране собственного лесопромышленного производства, он является перспективным. Если в прошлом году были осуществлены поставки пробных партий товаров, то уже в нынешнем году начались ритмичные отгрузки. За январь-апрель в эту страну поставлены древесно-стружечные плиты и древесная щепа на сумму 262,1 тыс. долларов США. Задача предприятий – объем экспорта в Финляндию наращивать до более крупных объемов. Кроме того, большой потенциал есть по развитию инвестиционного сотрудничества. Опыт и инвестиции финских компаний, особенно, в целлюлозно-бумажной промышленности, могут быть высоко востребованы в Беларуси.