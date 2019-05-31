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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ И ТАТАРСТАНА ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
12:45 31.05.2019

Академии наук Беларуси и Татарстана подпишут соглашение о сотрудничестве, а также дорожной карты совместных работ и проектов. Договоренность об этом достигнута в ходе встречи директора Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Александра Тузикова с президентом Академии наук Республики Татарстан (Россия) Мякзюмом Салаховым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, планируется, что документы будут подписаны в ходе визита делегации Республики Татарстан в Беларусь осенью текущего года.

На встрече обсуждались вопросы белорусско-татарстанского сотрудничества в сфере цифровых технологий.

Делегация Национальной академии наук Беларуси 30 мая участвовала в работе Форума по информационным технологиям и кибербезопасности ITSF-2019 в Казани. На заседании круглого стола «Ситуационный центр как аналитическая платформа цифровой трансформации» от НАН Беларуси с докладом о применении суперкомпьютерных технологий для эффективного решения задач реального сектора экономики выступил Сергей Медведев.

ITSF-2019 (IT & Security Forum) — одно из крупнейших событий отрасли информационных технологий и кибербезопасности в текущем году собрал более тысячи экспертов в области цифровых технологий.

Основная цель — формирование коммуникативной среды для профессионалов в области цифровых технологий.

ITSF-2019 посвящен ключевым на сегодняшний момент темам цифровой трансформации работы предприятий: технологическая экосистема — инфраструктура, цифровые сети, большие пользовательские данные; искусственный интеллект и умные устройства — IoT, математические модели для решения задач цифровизации; последние законодательные директивы в области цифровизации; кибербезопасность — мониторинг, SOC, ГосСОПКА; отраслевая цифровизация — нефтегаз, энергетика, банки, металлургия; цифровая трансформация предприятий — основная задача CEO.
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