|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ И ТАТАРСТАНА ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
12:45 31.05.2019
Академии наук Беларуси и Татарстана подпишут соглашение о сотрудничестве, а также дорожной карты совместных работ и проектов. Договоренность об этом достигнута в ходе встречи директора Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Александра Тузикова с президентом Академии наук Республики Татарстан (Россия) Мякзюмом Салаховым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, планируется, что документы будут подписаны в ходе визита делегации Республики Татарстан в Беларусь осенью текущего года.
На встрече обсуждались вопросы белорусско-татарстанского сотрудничества в сфере цифровых технологий.
Делегация Национальной академии наук Беларуси 30 мая участвовала в работе Форума по информационным технологиям и кибербезопасности ITSF-2019 в Казани. На заседании круглого стола «Ситуационный центр как аналитическая платформа цифровой трансформации» от НАН Беларуси с докладом о применении суперкомпьютерных технологий для эффективного решения задач реального сектора экономики выступил Сергей Медведев.
ITSF-2019 (IT & Security Forum) — одно из крупнейших событий отрасли информационных технологий и кибербезопасности в текущем году собрал более тысячи экспертов в области цифровых технологий.
Основная цель — формирование коммуникативной среды для профессионалов в области цифровых технологий.
ITSF-2019 посвящен ключевым на сегодняшний момент темам цифровой трансформации работы предприятий: технологическая экосистема — инфраструктура, цифровые сети, большие пользовательские данные; искусственный интеллект и умные устройства — IoT, математические модели для решения задач цифровизации; последние законодательные директивы в области цифровизации; кибербезопасность — мониторинг, SOC, ГосСОПКА; отраслевая цифровизация — нефтегаз, энергетика, банки, металлургия; цифровая трансформация предприятий — основная задача CEO.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2019
Курсы в банках
на 31.05.2019
Конвертация в банках
на 31.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте