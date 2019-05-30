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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЕРБСКАЯ КОМПАНИЯ AGROPANONKA ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПОСТАВКАХ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ «БОБРУЙСКАГРОМАШ»
12:04 31.05.2019

Сербская компания AGROPANONKA заинтересована в поставках с/х техники производства холдинга «Бобруйскагромаш». Это было отмечено 24 мая во время визита делегации компании во главе с генеральным директором Драголюбом Швоней на ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, представители компании AGROPANONKA ознакомились с производственными возможностями, технологиями, а также с наиболее востребованными на европейских рынках образцами сельхозмашин выпускаемых ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».

В ходе переговоров руководство компании AGROPANONKA высоко оценило производственные возможности завода. Представители компании проявили заинтересованность к машинам для внесения жидких органических удобрений серии МЖТ/МЖУ, для внесения твердых органических удобрений серии МТУ, а также к самосвальным тракторным полуприцепам серии ПСТ большой грузоподъемности.

По итогам переговоров достигнута договоренность о подписании дилерского и сервисного договора, подготовки программы совместной работы по продвижению техники холдинга «Бобруйскагромаш» в Сербии, совместного участия в выставочных мероприятиях, а также организации на базе компании AGROPANONKA в Нови Сад постоянно действующей экспозиции техники производства предприятий холдинга «Бобруйскагромаш».

Компания AGROPANONKA – одна из крупнейших компаний на сербском рынке сельскохозяйственной техники, активно работающая по продвижению белорусской техники на рынок Сербии и сопредельных государств Балканского полуострова. На базе компании AGROPANONKA успешно действует сборка тракторов BELARUS производства Минского тракторного завода.
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