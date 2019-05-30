Представители МИД и Постпредства Беларуси при Отделении ООН в Женеве приняли участие в пятой сессии Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли Европейской экономической комиссии ООН, которая прошла 28-29 мая в Женеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, в ходе сессии рассмотрены вопросы совершенствования деятельности Комитета в поддержку реализации Повестки 2030, представлены исследования ЕЭК ООН о нормативных и процедурных препятствиях для торговли в Армении, Молдове и Грузии, обсуждены итоги технической и экспертной помощи ЕЭК ООН Беларуси в 2018 году.

Представитель МИД Беларуси Михаил Метельский выступил с презентацией итогов реализации проекта технической помощи Комиссии «Регулятивные и процедурные барьеры в торговле в Беларуси.

Оценка потребностей», который содержит рекомендации по эффективному созданию в Беларуси Национальной системы безбумажной торговли.

В ходе сессии заместитель постоянного представителя Беларуси в Женеве Дмитрий Фомченко был повторно избран в состав бюро Руководящего комитета в качестве заместителя председателя на 2019 -2020 гг.