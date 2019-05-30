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КРУПНЫЙ ПРОЕКТ НА 100 МЛН ДОЛЛАРОВ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН В БЕЛАРУСИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ - ВБ
10:06 31.05.2019

Крупный проект на 100 млн. долларов США будет реализован в Беларуси в области энергетики и энергоэффективности. Об этом заявил глава Представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер 30 мая во время встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Михаилом Мясниковичем.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, глава представительства Всемирного банка в Беларуси также проинформировал о новых проектах, которые планируется реализовать в Беларуси. В частности, в ближайшее время будет утвержден проект на 100 млн. долларов США в сфере образования. Еще один проект с таким же объемом финансирования запланирован к реализации в сфере водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, Александр Кремер выразил заинтересованность в более тесном сотрудничестве с Советом Республики, организации встреч с представителями постоянных комиссий не только для обсуждения взаимодействия, но также для получения рекомендаций членов Совета Республики о том, какие направления сотрудничества со Всемирным банком необходимо усилить.

Он подчеркнул, что для Всемирного банка Беларусь — ценный партнер.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы те проекты, которые сегодня обсуждались, перерастали из стадии идеи в практическую реализацию», - подытожил он.
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