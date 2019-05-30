Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества со Всемирным банком и новых совместных проектах. Об этом заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович 30 мая во время встречи с главой Представительства Всемирного банка в Беларуси Александром Кремером.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, общая сумма совместных проектов, реализуемых в настоящее время, оценивается почти в 800 млн. долларов США. Они охватывают энергетику, водоснабжение, здравоохранение и другие сферы.

«У нас есть дорожная карта сотрудничества, но со временем появляются новые идеи и мы заинтересованы, чтобы наши отношения со Всемирным банком прирастали новыми интересными системными проектами, - подчеркнул Михаил Мясникович. - Речь идет о дальнейшем открытии нашей экономики. В качестве источникароста ВВП видим инвестиционную деятельность, более активное привлечение прямых иностранных инвестиций».

Председатель Совета Республики предложил Всемирному банку расширить сотрудничество по ряду направлений. Одно из них — лесное хозяйство. Беларусь располагает богатыми лесными ресурсами.

«Мы могли бы со Всемирным банком подумать, как повысить эффективность их использования. Это могут быть крупные инвестиционные проекты с участием компаний Евросоюза. Мы провели соответствующие переговоры с представителями бизнеса Польши и Германии. Интерес к этой сфере у них есть», - рассказал Михаил Мясникович.

Еще одним перспективным направлением взаимодействия является электроэнергетика. С вводом АЭС Беларусь намерена использовать электроэнергию для нужд отопления, а также электрификации транспорта. «В этой области у нас со Всемирным банком уже наработан определенный опыт, есть совместная компетенция, не надо начинать работу «с чистого листа», - подчеркнул председатель Совета Республики.

Кроме того, Беларусь готова предложить интересные трансграничные проекты для совместной реализации с партнерами из стран ЕС с участием Всемирного банка. Такие проекты сегодня актуальны для всей Европы и касаются сохранения экосистем и биоразнообразия, предупреждения и ликвидации лесных пожаров, борьбы с заболеванием сельскохозяйственных животных, развития приграничной инфраструктуры, малого и среднего предпринимательства в приграничных территориях. Эти вопросы будут обсуждаться во время предстоящего Белорусско-Польского Форума «Добрососедство», который пройдет в Беларуси 6-7 июня.

По мнению Михаила Мясниковича, партнерство со Всемирным банком может развиваться и в сфере местного самоуправления. Глава государства дал ряд поручений по данной тематике. Совет Республики как Палата регионов работает в этом направлении с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы и Комитетом регионов Европейского Союза. Всемирный банк мог бы принять участие в финансировании проектов в области местного самоуправления и трансграничного сотрудничества, оказать определенную техническую помощь, отметил Михаил Мясникович.

В ходе встречи обсуждена дорожная карта структурных реформ в Беларуси, а также прогноз развития белорусской экономики на среднесрочную перспективу.