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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПЕРТНАЯ МИССИЯ ЕС ПОМОЖЕТ УЛУЧШИТЬ УПРАВЛЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ В БЕЛАРУСИ
17:16 30.05.2019
Эксперты из Итальянского института здравоохранения 28-31 мая посещают Беларусь с целью оказания поддержке местным властям в их усилиях по улучшению управления питьевой водой.
Как сообщает портал «Соседство ЕС», это будет улучшено за счет разработки и внедрения законодательства, основанного на европейских и международных подходах, базирующихся на оценке риска, к управлению качеством питьевой воды.
Беларусь стремится провести количественную оценку микробиологического риска, которая позволит установить цели, ориентированные на здоровье, для микробиологически-безопасной питьевой воды. Оценка также поможет руководству страны и другим заинтересованным сторонам сформулировать стратегии смягчения последствий, а также расставить приоритеты и оценить эффективные превентивные меры, которые составляют неотъемлемую часть планов безопасности воды.
Поездка организуется Инструментом технической помощи и информационного обмена Европейской Комиссии (TAIEX) в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Беларуси.
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