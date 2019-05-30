Эксперты из Итальянского института здравоохранения 28-31 мая посещают Беларусь с целью оказания поддержке местным властям в их усилиях по улучшению управления питьевой водой.

Как сообщает портал «Соседство ЕС», это будет улучшено за счет разработки и внедрения законодательства, основанного на европейских и международных подходах, базирующихся на оценке риска, к управлению качеством питьевой воды.

Беларусь стремится провести количественную оценку микробиологического риска, которая позволит установить цели, ориентированные на здоровье, для микробиологически-безопасной питьевой воды. Оценка также поможет руководству страны и другим заинтересованным сторонам сформулировать стратегии смягчения последствий, а также расставить приоритеты и оценить эффективные превентивные меры, которые составляют неотъемлемую часть планов безопасности воды.

Поездка организуется Инструментом технической помощи и информационного обмена Европейской Комиссии (TAIEX) в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Беларуси.