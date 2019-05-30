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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОВМИН ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ПОГАШЕНИИ БЕЛАРУСЬЮ ДОЛГА ПЕРЕД ЧЕХИЕЙ
15:38 30.05.2019

Совет министров постановлением №332 от 25 мая 2019 года одобрил проект соглашения между правительством Беларуси и правительством Чехии о погашении задолженности Беларуси перед Чехией в качестве основы для проведения переговоров.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, Министерство финансов уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения, при необходимости ему разрешено вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера. Также Минфин уполномочен на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Документом установлено, что оплата аренды здания для размещения посольства Чехии в Беларуси в счет погашения задолженности Беларуси перед Чехией в период действия соглашения осуществляется с 2020 года Управлением делами президента Беларуси за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на указанные цели, путем перечисления средств в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату осуществления платежа, ГУ «Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис» на общую сумму, эквивалентную не более 1790411,12 доллара США.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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