Европейский союз приветствует стабильную и процветающую Беларусь. Об этом заявила глава Представительства Европейского союза в Республике Беларусь Андреа Викторин на состоявшейся 29 мая встрече с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным.

Она с удовлетворением констатировала возросший объем средств, предоставляемых Европейским союзом Республике Беларусь на цели модернизации и экономического развития как по линии международных финансовых институтов, так и различных региональных и двусторонних программ. Информировала о планах по оказанию содействия Республике Беларусь на региональном уровне в партнерстве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

А. Турчин позитивно оценил динамику сотрудничества Беларуси с Европейским союзом и европейскими финансовыми институтами – Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, включая реализацию проектов по поддержке предпринимательства, реконструкции водоочистных сооружений и в других сферах.

А. Викторин проинформирована о приоритетах правительства Беларуси в социально-экономической сфере и перспективных направлениях оказания Европейским союзом технического содействия Республике Беларусь.

В частности, первый заместитель премьер-министра подчеркнул важность продолжения практики предоставления Европейским союзом кредитных ресурсов белорусским банкам в целях выдачи представителям малого и среднего бизнеса заемных средств в белорусских рублях.

А. Турчин отметил также заинтересованность белорусской стороны в привлечении ресурсов Европейского инвестиционного банка на реализацию социально значимых проектов в сфере здравоохранения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, по итогам беседы достигнут ряд конкретных договоренностей о поддержке Европейским союзом усилий Республики Беларусь в области устойчивого регионального развития, в том числе в партнерстве с ОЭСР, повышения конкурентоспособности и привлечения европейских инвестиций в белорусскую экономику.