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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ И «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЯПОНИИ
13:43 30.05.2019

Белорусско-японско-китайские мероприятия проходят 27-31 мая в Токио и Фукуоке (Япония).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Японии, основная цель – презентация площадки «Великий камень» и экономических возможностей Минской области. Организатором является посольство Беларуси в Японии во взаимодействии с МИД Беларуси, посольством Беларуси в КНР, Японским институтом зарубежных инвестиций и Японо-белорусской ассоциацией по развитию торгового и промышленного сотрудничества. Для участия в данных мероприятиях прибыла представительная белорусская делегация, в состав которой вошли представители МИД, Миноблисполкома, администрации индустриального парка «Великий камень», СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», а также ОАО «БелАЗ».

27 мая в Токио состоялась презентация экономического потенциала Минской области. В своем выступлении заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук отметил, что «на Минщине созданы благоприятные условия для работы иностранных инвесторов и предприятий-экспортеров, заинтересованных в поставках своей продукции в Японию».

28 мая на площадке Японского банка международного сотрудничества состоялся семинар «Инвестиционный потенциал Республики Беларусь и площадка «Великий камень», в котором приняли участие представители госорганов и деловых кругов из Японии и Китая. Представители «Великого камня» подробно описали созданную в парке инфраструктуру, налоговые и иные льготы для резидентов, процедуры открытия и ведения бизнеса, имеющиеся перспективы работы на рынке Евразийского экономического союза. В рамках панельной дискуссии белорусские, японские и китайские эксперты обменялись мнениями о данном проекте и поделились опытом успешного ведения бизнеса на территории Беларуси.

В этот же день начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД Беларуси Виктор Рыбак и посол Беларуси в Японии Руслан Есин провели встречи в МИД и Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.

Белорусская делегация ознакомилась с деятельностью корпорации «Янмар», которая является одним из крупнейших в Японии производителей сельскохозяйственной техники. По итогам переговоров достигнута договоренность о посещении Беларуси для проведения переговоров с белорусскими производителями сельхозтехники в июне 2019 года.

29 мая руководитель делегации Минской области и представители МИД Беларуси провели встречу с губернатором префектуры Фукуока Хироси Огавой, на которой японской стороне передано приглашение посетить Беларусь и обсуждены перспективные направления взаимодействия. Инвестиционная и экспортная тематика в трехсторонних отношениях обсуждалась на форуме «Беларусь-Фукуока». В рамках этого мероприятия состоялась панельная дискуссия «Успешный опыт участия зарубежных компаний в реализации проектов на территории Республики Беларусь».

Завершающими элементами программы визита белорусской делегации в Японию станут посещения предприятий автомобильной и робототехнической отрасли 30 мая.
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