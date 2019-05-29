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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРЕЗЕНТУЕТ СВОЕ E-ПРАВИТЕЛЬСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ В РИГЕ
12:47 30.05.2019
Беларусь принимает участие в международной выставке и конференции SECURE IDENTIFICATION, которая проходит 29-30 мая в Риге (Латвия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», Беларусь на SECURE IDENTIFICATION 2019 представляет начальник отдела организации и продвижения услуг НЦЭУ Елена Стрижко с докладом на тему «Е-правительство по-белорусски. Как далеко оно продвинулось».
Начиная с 2008 года, SECURE IDENTIFICATION предоставляет широчайшие возможности для развития и укрепления межгосударственных экономических связей и является площадкой для межотраслевого обмена актуальными новостями в областях безопасной идентификации граждан, разработки идентификационных документов и биометрических технологий, а также электронных правительственных услуг.
Среди участников SECURE IDENTIFICATION 2019 — главы департаментов IT при министерствах, Главы государственных IT-служб, а также представители отрасли IT решений для безопасной идентификации из Латвии, Эстонии, Узбекистана, Украины, Казахстана, Польши, Израиля, Румынии, Молдовы, Беларуси.
В фокусе SECURE IDENTIFICATION 2019 следующие темы: документы eID; учетные данные цифровых путешествий; внедрение биометрических систем; защитная печать документов; биометрическая проверка граждан; управление пограничным контролем; мобильная и удаленная аутентификация.
Два дня конференции SECURE IDENTIFICATION 2019 наполнены дискуссиями, презентациями, возможностями для международного обмена опытом и создания новых контактов.
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