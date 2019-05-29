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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ЛАТВИЕЙ О МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ ВСТУПАЕТ В СИЛУ 30 МАЯ
11:59 30.05.2019

Соглашение о международном железнодорожном сообщении, заключенное между правительством Беларуси и Латвии, вступает в силу 30 мая 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, со вступлением в силу соглашения будут созданы благоприятные условия для организации железнодорожных перевозок между Беларусью и Латвией.

«Беларусь возьмет себя международно-правовые обязательства по информированию о возникновении на ее территории препятствий для железнодорожного сообщения, об изменениях в национальном законодательстве, затрагивающих международные железнодорожные перевозки, по режиму и безопасности функционирования конкретных пограничных и передаточных железнодорожных станций, обеспечению на них пограничного, таможенного и иного контроля», - отметил начальник отдела железнодорожного транспорта Минтранса Юрий Дубина.

На II заседании рабочей группы по транспорту белорусско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло 2 октября 2017 года в Минске, согласован план совместных мероприятий между транспортными министерствами Беларуси и Латвии по развитию сотрудничества в 2017-2018 годах.

В связи с произошедшими реформированием железнодорожного транспорта Латвией, оптимизацией деятельности железнодорожного транспорта в Беларуси, изменениями в нормативной правовой базе как обоих государств, так и регулирующей международные железнодорожные перевозки, белорусская и латвийская стороны согласились о целесообразности денонсации соглашения 1995 года и разработки нового проекта международного договора, регулирующего международное железнодорожное сообщение между Беларусью и Латвией.

Во исполнение договоренностей Минтрансами сторон был разработан текст межправительственного соглашения о международном железнодорожном сообщении, которое было подписано 2 октября 2018 года в Минске в ходе Белорусской транспортной недели-2018.
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