На базе Делового и культурного комплекса посольства Беларуси в Москве 29-30 мая проводятся Дни белорусского образования в Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, в программу мероприятия включены: Деловой совет ректоров учреждений образования Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам развития сотрудничества в образовательной и научной сферах, Международная научно-практическая конференция «Русский и белорусский языки в контексте глобализации» и семинар-практикум «Состояние и перспективы развития образовательного туризма Республики Беларусь и Российской Федерации».

Организаторами предусмотрена презентация образовательного потенциала Беларуси для дипломатического корпуса и представителей посольств, аккредитованных в Москве.

Во время Дней белорусского образования также запланировано подписание документов о сотрудничестве Белорусского государственного университета культуры и искусств с Московским государственным институтом культуры и Институтом театрального искусства им. И.Д. Кобзона, а также Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники с Московским авиационным институтом.