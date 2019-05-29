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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МОСКВЕ ПРОХОДИТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕЛОРУССКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
11:20 30.05.2019
На базе Делового и культурного комплекса посольства Беларуси в Москве 29-30 мая проводятся Дни белорусского образования в Российской Федерации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, в программу мероприятия включены: Деловой совет ректоров учреждений образования Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам развития сотрудничества в образовательной и научной сферах, Международная научно-практическая конференция «Русский и белорусский языки в контексте глобализации» и семинар-практикум «Состояние и перспективы развития образовательного туризма Республики Беларусь и Российской Федерации».
Организаторами предусмотрена презентация образовательного потенциала Беларуси для дипломатического корпуса и представителей посольств, аккредитованных в Москве.
Во время Дней белорусского образования также запланировано подписание документов о сотрудничестве Белорусского государственного университета культуры и искусств с Московским государственным институтом культуры и Институтом театрального искусства им. И.Д. Кобзона, а также Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники с Московским авиационным институтом.
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