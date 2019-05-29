Постоянный представитель Беларуси при НАТО Александр Михневич принял участие в заседании Комитета НАТО по партнерствам и совместной безопасности в формате «Беларусь+НАТО» на уровне военных экспертов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Бельгии, на состоявшемся 28 мая в штаб-квартире НАТО заседании был рассмотрен проект Оценочного документа по линии Процесса планирования и оценки НАТО (2019). Данный документ завершает двухгодичный цикл работы по теме ПАРП.

В ходе заседания также были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси с альянсом и государствами – членами НАТО.