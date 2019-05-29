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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ОБСУЖДАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С НАТО
09:41 30.05.2019
Постоянный представитель Беларуси при НАТО Александр Михневич принял участие в заседании Комитета НАТО по партнерствам и совместной безопасности в формате «Беларусь+НАТО» на уровне военных экспертов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Бельгии, на состоявшемся 28 мая в штаб-квартире НАТО заседании был рассмотрен проект Оценочного документа по линии Процесса планирования и оценки НАТО (2019). Данный документ завершает двухгодичный цикл работы по теме ПАРП.
В ходе заседания также были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси с альянсом и государствами – членами НАТО.
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