Государственный таможенный комитет Беларуси и Государственный таможенный комитет Азербайджана подписали соглашение об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя странами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК Беларуси, в соответствии с положениями нового соглашения предполагается организовать обмен предварительными сведениями ограниченного перечня, полученными таможенными службами при осуществлении таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, вывозимых с территории государства одной из сторон на территорию государства другой стороны.

Своевременное получение таких сведений будет содействовать созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности за счет ускорения совершения таможенных операций.

Кроме того, в рамках визита делегация белорусской таможни ознакомилась с опытом проведения азербайджанской стороной международных массовых спортивных мероприятий, в частности I Европейских игр, приоритетных задачах во время проведения таких мероприятий, что особенно актуально с учетом проведения в Беларуси в 21-30 июня 2019 года II Европейских игр.

Организация визита белорусской делегации в Азербайджан направлена на повышение уровня практического взаимодействия таможенных служб двух стран, а также обмен опытом в перспективных направлениях таможенного администрирования.