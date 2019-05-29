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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ МВД ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ИНТЕРПОЛА
15:53 29.05.2019
Делегация Министерства внутренних дел Беларуси во главе с первым заместителем министра – начальником криминальной милиции генерал-майором милиции Иваном Подгурским принимает участие в 47-й Европейской региональной конференции Международной организации уголовной полиции – Интерпола, которая сегодня, 29 мая, начала работу в Катовице (Польша).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, в течение трех дней делегаты рассмотрят дальнейшую стратегию деятельности организации в европейском регионе, обсудят формы и методы реагирования на новые угрозы безопасности, современные способы борьбы с транснациональной преступностью, терроризмом и киберпреступностью, противодействия незаконной миграции, а также проблемы укрепления потенциала международного полицейского сотрудничества.
Итогом конференции станет выработка рекомендаций по расширению обмена информацией об иностранных боевиках-террористах, а также о лицах, подвергнутых радикализации в местах лишения свободы, в целях контроля и пресечения их трансграничного перемещения. Не останутся без внимания и темы совершенствования международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, повышения эффективности использования возможностей международной полицейской организации при проведении расследований.
По словам начальника Национального центра бюро Интерпола МВД Республики Беларусь Александра Петрана, участие в данном мероприятии, несомненно, способствует укреплению продуктивного и успешного сотрудничества между правоохранительными органами европейских стран в борьбе с глобальными криминальными вызовами и угрозами.
В рамках мероприятия делегация МВД также проведет ряд двусторонних встреч с представителями других государств.
В конференции принимают участие члены Исполнительного комитета организации, генерального секретариата МОУП, руководители правоохранительных органов и главы национальных центральных бюро Интерпола из 50 европейских государств.
Всего в настоящее время членами Интерпола являются 194 государства.
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