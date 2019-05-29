ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОЛЕГ КРАВЧЕНКО ИЗЛОЖИЛ БЕЛОРУССКОЕ ВИДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ВП И СТОЯЩИХ ПЕРЕД ЭТОЙ ИНИЦИАТИВОЙ ВЫЗОВОВ
14:13 29.05.2019

делегация Министерства иностранных дел Беларуси во главе с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко приняла участие в конференции «10 лет «Восточному партнерству»: сегодняшние достижения, завтрашние цели», которая прошла 28-29 мая в Вене (Австрия) и была организована Федеральным министерством по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрийской Республики и румынским председательством в Совете Европейского союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в своем выступлении О Кравченко изложил белорусское видение основных достижений «Восточного партнерства» (ВП) и стоящих перед этой инициативой вызовов. Выступил за развитие ВП как прагматичной, неконфронтационной, равноправной инициативы.

«Восточное партнерство стало важной платформой и существенным позитивным фактором для улучшения отношений между Беларусью и ЕС», – подчеркнул О.Кравченко.

О. Кравченко также провел беседы с заместителем генерального секретаря Австро-французского центра примирения Флораном Марсиаком, президентом Австрийского института европейской политики и безопасности Вернером Фасслабендом и представителями МИД Австрии. Обсуждены вопросы региональной безопасности и развития взаимодействия.

В заседаниях трех тематических рабочих групп конференции принял участие начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Беларуси Андрей Бушило, который представил подходы к развитию «Восточного партнерства» в ближайшей перспективе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2019
валюта курс
EUR 2.3262
USD 2.0797
RUB 3.2221
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3330 +0.0016
USD 2.0910 +0.0082
RUB 3.2145 -0.0061
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3260 2.3320
USD 2.0870 2.0900
RUB 3.2100 3.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1140 1.1180
EUR/RUB 72.2800 72.7500
USD/RUB 64.8000 65.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте