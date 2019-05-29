делегация Министерства иностранных дел Беларуси во главе с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко приняла участие в конференции «10 лет «Восточному партнерству»: сегодняшние достижения, завтрашние цели», которая прошла 28-29 мая в Вене (Австрия) и была организована Федеральным министерством по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрийской Республики и румынским председательством в Совете Европейского союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в своем выступлении О Кравченко изложил белорусское видение основных достижений «Восточного партнерства» (ВП) и стоящих перед этой инициативой вызовов. Выступил за развитие ВП как прагматичной, неконфронтационной, равноправной инициативы.

«Восточное партнерство стало важной платформой и существенным позитивным фактором для улучшения отношений между Беларусью и ЕС», – подчеркнул О.Кравченко.

О. Кравченко также провел беседы с заместителем генерального секретаря Австро-французского центра примирения Флораном Марсиаком, президентом Австрийского института европейской политики и безопасности Вернером Фасслабендом и представителями МИД Австрии. Обсуждены вопросы региональной безопасности и развития взаимодействия.

В заседаниях трех тематических рабочих групп конференции принял участие начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Беларуси Андрей Бушило, который представил подходы к развитию «Восточного партнерства» в ближайшей перспективе.