Национальная академия наук Беларуси и Корейский институт науки и технологий (KISTI) 28 мая подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, белорусские и корейские специалисты будут развивать сотрудничество в области стратегического планирования, совместных исследований и разработок, обмена визитами на уровне руководства и отдельных ученых, взаимного информирования о национальных исследовательских проектах.

«Сегодня стоит задача превращения Беларуси в IT-страну. Это – программа создания современной цифровой экономики в Республике Беларусь. Работы в области информационных технологий для НАН Беларуси являются приоритетными. Поэтому подписание данного Меморандума с корейскими учеными откроет новые перспективы нашего взаимовыгодного сотрудничества», – сказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Говоря о достижениях ученых, В. Гусаков отметил, что специалистами Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси разработан персональный суперкомпьютер – это 20 трлн операций в секунду. Институт вносит существенный вклад в цифровизацию системы здравоохранения в стране. Для лечебных учреждений создаются системы телемедицины, дистанционного консультирования и диагностики, информационно-справочная система управления медицинским учреждением, введены электронный рецепт, компьютерные медицинские карты и многие другие цифровые документы. Для системы образования разработан электронный билет школьника. В Академии наук создана также система идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения, которая интегрирована в российскую систему Меркурий. В. Гусаков предложил корейским партнерам создание совместной структуры.

В свою очередь президент Корейского института науки и технологий Чхвэ Хи Юн отметила, что подписание меморандума о научно-техническом сотрудничестве станет первым шагом по расширению сотрудничества белорусских и корейских ученых в области информационных технологий.

Корейский институт научно-технологической информации (KISTI) (Korea Institute of Science and Technology Information) – это финансируемый правительством научно-исследовательский институт, призванный обеспечить максимальную эффективность научно-технических разработок и оказывать поддержку научно-исследовательским разработкам в области высоких технологий.