Для Следственного комитета Беларуси большой интерес представляет налаживание взаимодействия при расследовании преступлений с правоохранительными агентствами Европейского союза – Европолом и Евроюстом. Об этом заявил председатель СК Беларуси Иван Носкевич 27 мая во время встречи с руководителем отдела программ сотрудничества представительства Европейского союза в Беларуси Берендом де Гроотом и менеджером этого отдела Тару Кернисало.

«В современных условиях преступность все чаще выходит за пределы государственных границ, несет реальную угрозу международной безопасности и требует принятия адекватных и согласованных ответных мер» – отметил И. Носкевич.

Беларусь достаточно активно взаимодействует с государствами Европейского союза в борьбе с преступностью и коррупцией.

Исходя из компетенции Следственного комитета, основным направлением такого сотрудничества является взаимное оказание правовой помощи по уголовным делам.

Беларусь имеет двусторонние договоры о правовой помощи по уголовным делам со следующими странами, входящими в состав ЕС: Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией, Чехией, Словакией, Венгрией, Кипром.

С остальными государствами ЕС взаимодействие в уголовно-правовой сфере осуществляется на основе принципа взаимности, что не всегда способствует оперативности оказания правовой помощи.

Решением данной проблемы видится развитие нормативной базы международно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства путем заключения новых двусторонних договоров с отдельными государствами ЕС либо присоединения нашей страны к уже существующим международным инструментам в рамках Совета Европы (конвенции о выдаче 1957 года, о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, о борьбе с компьютерными преступлениями 2001 года).

Беларусь уже является полноправным участником таких международных договоров Совета Европы в области борьбы с преступностью, как Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года и Конвенция о противодействии торговле людьми 2005 года.

Необходимо отметить, что предпринимаются определенные шаги в выстраивании конструктивного диалога между Следственным комитетом и партнерами из ЕС.

По инициативе представительства ЕС в Беларуси в октябре 2018 года и марте текущего года в Следственном комитете состоялись рабочие встречи с экспертом по правовым вопросам Георгием Папуашвили, на которых обсуждались возможные пути совершенствования правовой системы Беларуси и дальнейшие перспективы взаимодействия нашей страны с ЕС в борьбе с преступностью.

В июле прошлого года Следственным комитетом согласован проект «Приоритетов партнерства» Беларуси и ЕС, предусматривающий ряд совместных инициатив по противодействию преступности.

Представители Следственного комитета принимают активное участие в различных мероприятиях в рамках совместного проекта ЕС и Совета Европы «Борьба с киберпреступностью в странах «Восточного партнерства».

Следственный комитет заинтересован в еще более детальном и углубленном изучении наработанного европейскими коллегами положительного опыта и передовых методик расследования различного рода преступлений, особенно в сфере высоких технологий, наркотрафика, торговли людьми и незаконной миграции, противодействия коррупции и организованной преступности.

В ходе встречи стороны условились поддерживать рабочие контакты с целью оперативного решения вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам, а также подтверждена готовность в обмене положительным опытом организации расследования уголовных дел.