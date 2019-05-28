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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ УЧАСТВУЮТ В МЕРОПРИЯТИЯХ 30-ГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕАГ
11:27 29.05.2019
Представители Департамента финансового мониторинга и Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси принимают участие в мероприятиях 30-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которые проходят в эти дни в Москве.
От белорусской стороны участие в мероприятии также принимают представители Национального банка, Следственного комитета, Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам и других заинтересованных государственных органов.
Мероприятия ЕАГ представляют собой крупный международный форум, в котором принимают участие делегации 9 государств – членов ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также 15 государств и 21 международной организации, являющихся наблюдателями в данной организации.
В рамках проводимых мероприятий 27-28 мая 2019 г. состоялись заседания трех рабочих групп: группы по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП), группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП), группы по техническому содействию (РГТС). Сегодня проходит семинар по теме «Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий».
Основное мероприятие – пленарное заседание ЕАГ (которое является высшим органом ЕАГ) – состоится 30-31 мая 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в ходе мероприятий 30-го пленарного заседания ЕАГ участники обменяются информацией об изменениях в законодательствах и проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, рассмотрят отчеты по устранению выявленных в ходе международных оценок недостатков антиотмывочных систем государств-членов организации, одобрят результаты типологических исследований по специфике трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием электронных платежных инструментов и криптовалют.
Представители Департамента финансового мониторинга также примут участие в мероприятиях очередного заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств (СРПФР), которые традиционно проходят параллельно с мероприятиями пленарного заседания ЕАГ.
Следует отметить, что в ходе мероприятий следующего пленарного заседания ЕАГ (ноябрь 2019 г., Туркменистан) планируется рассмотреть отчет об оценке белорусской антиотмывочной системы. Международную оценку наша страна проходит с 2018 года. Выездная миссия экспертов-оценщиков в Минск состоялась в марте 2019 года.
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