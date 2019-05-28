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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УКРЭКСИМБАНКА ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММЕ КОМПЕНСАЦИИ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ
10:08 29.05.2019

ООО «Эксимлизинг» (Украина) и Министерство промышленности Беларуси в мае 2019 года заключили соглашение о продлении действия программы компенсаций части вознаграждения лизинговой компании в размере 2/3 учетной ставки Национального банка Украины (но не больше 8% на остаток средств на конец месяца).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе АО «Укрэксимбанк», в программе принимают участие более 80 белорусских производителей техники и оборудования, в частности, МАЗ, БелАЗ, МТЗ и другие известные предприятия. Программа распространяется на все договора, заключенные до декабря 2020 года, и за которыми товары переданы в лизинг. Срок лизинга составляет от 1 до 5 лет.

Финансовый лизинг предоставляется при поддержке государственного банка – АО «Укрэксимбанк» – и является комплексной услугой, включающей страхование и регистрацию, обеспечивает ряд преимуществ при приобретении основных средств. Также благодаря наличию у лизинговой компании статуса финансового учреждения, предприятия государственной формы собственности (или с государственной долей в уставном капитале) могут приобрести основные средства с помощью инструмента финансового лизинга по упрощенной процедуре.

На днях в Николаеве (Украина) представили 23 пассажирских автобуса «МАЗ 206086», которые были приобретены городом на условиях финансового лизинга от ООО «Эксимлизинг», учрежденного при участии АО «Укрэксимбанк». Проект приобретения новых автобусов реализуется согласно решению Николаевского горсовета и направлен на развитие инфраструктуры областного центра в части обеспечения современным муниципальным транспортом. Автобусы среднего класса «МАЗ 206086» оборудованы кондиционерами, антивандальными сиденьями, GPS-трекерами, камерами видеонаблюдения и приспособлены для комфортной перевозки пассажиров, в том числе, с ограниченными возможностями.

Директор ООО «Эксимлизинг» Алексей Петухов сообщил, что приобретение автобусов было профинансировано по межправительственной программе, предусматривающей получение компенсации части процентной ставки по договору финансового лизинга на товары белорусского производства, что позволит существенно сэкономить средства городского бюджета.
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