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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЖД ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ПОЕЗДА CONTAINERSHIPS TRAIN
09:09 29.05.2019

Железнодорожные администрации Украины, Беларуси и Литвы, ООО Containerships (Украина), ЗАО Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва) подписали 28 мая в Одессе соглашение по реализации нового проекта — организации контейнерного поезда Containerships train в сообщении Литва-Беларусь-Украина и обратно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, соглашение направлено на использование и дальнейшее развитие международных перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом поездом Containerships train в сообщении Литва-Беларусь-Украина и обратно по маршруту Клайпеда/Драугисте-порт-эксп. — Кяна-эксп. — Словечно-эксп. — Бровары/Одесса порт-эксп.

Документом предусмотрено проведение совместной работы по согласованию тарифных условий, взаимодействие по вопросам маркетинговой работы, направленной на развитие перевозок данным проектом.

Железнодорожные компании договорились обеспечивать курсирование не реже чем два поезда в неделю по согласованному перевозчиками графику его движения.

Также важным направлением сотрудничества стороны определили открытость для присоединения других участников при согласии всех сторон настоящего соглашения.
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