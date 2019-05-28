МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАЗ ПРЕДСТАВИЛ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ НИЗКОПОЛЬНЫЙ АВТОБУС НА ТРАНСПОРТНОМ ФЕСТИВАЛЕ SPBTRANSPORTFEST В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

15:06 28.05.2019 ОАО «МАЗ» приняло участие в Первом международном транспортном фестивале SPbTransportFest, который прошел 24-25 мая в Санкт-Петербурге (Россия) в рамках мероприятий, посвященных Дня города — Дню основания Санкт-Петербурга. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, МАЗ представил одну из последних разработок – двухсекционный низкопольный автобус особо большой вместимости МАЗ-216. В фестивале приняли участие более 200 автобусов, троллейбусов, трамваев, легковых автомобилей из частных коллекций и музеев. В рамках SPbTransportFest проводилась выставка инновационного пассажирского, легкового транспорта и спецтехники.