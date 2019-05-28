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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ ПРЕДСТАВИЛ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ НИЗКОПОЛЬНЫЙ АВТОБУС НА ТРАНСПОРТНОМ ФЕСТИВАЛЕ SPBTRANSPORTFEST В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
15:06 28.05.2019
ОАО «МАЗ» приняло участие в Первом международном транспортном фестивале SPbTransportFest, который прошел 24-25 мая в Санкт-Петербурге (Россия) в рамках мероприятий, посвященных Дня города — Дню основания Санкт-Петербурга.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, МАЗ представил одну из последних разработок – двухсекционный низкопольный автобус особо большой вместимости МАЗ-216.
В фестивале приняли участие более 200 автобусов, троллейбусов, трамваев, легковых автомобилей из частных коллекций и музеев.
В рамках SPbTransportFest проводилась выставка инновационного пассажирского, легкового транспорта и спецтехники.
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