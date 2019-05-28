Заместитель директора Департамента по энергоэффективности Леонид Полещук принимает участие в 7-м заседании Панели по окружающей среде и изменению климата в рамках многостороннего формата сотрудничества «Восточного партнерства» (ВП), которое 17-28 мая проходит в Вене (Австрия).

Европейская комиссия проводит данное мероприятие совместно с правительством Австрии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, заседание организовано в развитие Второй министерской встречи стран ВП (Люксембург, октябрь 2018 года). На нем обсуждаются динамика внедрения Приоритетов ВП на период до 2020 года, ситуация в области защиты окружающей среды и изменения климата, а также дается оценка прогресса в осуществлении новых региональных программ EU4Climate и EU4Environment.

Вторая половина дня сегодня, 28 мая, посвящена посещению объектов, функционирующих в области управления отходами, в сфере мониторинга качества воздуха, а также действующих по принципу экономики замкнутого цикла.

С белоруской стороны в заседании также участвует представитель Минприроды.