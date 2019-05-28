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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЖД УЧАСТВУЕТ В ЗАСЕДАНИИ БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В ОДЕССЕ
13:06 28.05.2019

28 мая в Одессе проходит заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам транспорта.

Белорусскую магистраль в составе делегации Министерства транспорта и коммуникаций представляет первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в ходе заседания стороны обсуждают ряд актуальных вопросов взаимодействия в сфере транспорта, в том числе железнодорожного.

В частности, рассматривается развитие грузовых перевозок железнодорожным транспортом в сообщении Беларусь-Украина, в том числе поездом комбинированного транспорта «Викинг» и контейнерным поездом «ZUBR».

За 4 месяца 2019 г. в сообщении с Украиной перевезено 5,7 млн тонн грузов, или 109,1% к аналогичному периоду 2018 г., в том числе транзит — 877,5 тыс. тонн, или 141,3%.

За данный период объем перевозок поездом комбинированного транспорта «Викинг» составил 17,4 тыс. ДФЭ, или 106,3% к аналогичному периоду 2018 года. А контейнерным поездом ZUBR перевезено по БЖД 2,7 тыс. ДФЭ, или 116,3% к аналогичному периоду 2018 года.

Также в текущем году организована перевозка лесных грузов контейнерными поездами по проекту Государственного предприятия «БЕЛИНТЕРТРАНС — транспортно-логистический центр» (БТЛЦ) Белорусской железной дороги по маршруту Беларусь-Румыния.

Маршрут поезда пролегает транзитом через Украину. В его составе перевозится 31 вагон с 4 контейнерами на каждом. Планируемый объем вывоза грузов на 2019 год — 120 тыс. тонн. Одним из преимуществ такой логистической схемы грузоперевозок является срок доставки 39 часов при расстоянии перевозки 900 км.

Первый поезд по данному проекту отправился 05.03.2019 со ст. Ганцевичи. В настоящее время отправлено девять составов контейнерных поездов в объеме 1116 ДФЭ или 14,0 тыс. тонн.

Кроме того, в рамках проведения заседания белорусско-украинской рабочей группы по вопросам транспорта планируется участие Игоря Шилова в совещании представителей Белорусской железной дороги, АО «Укрзализныця», АО «Литовские железные дороги», ООО Containerships и ЗАО Intermodal Container Service по вопросу организации регулярных контейнерных поездов.
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