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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ДЕГУСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ БРЕСТСКОГО РЕГИОНА ПРОШЛА В ЮРМАЛЕ
12:05 28.05.2019
Делегация Брестского городского исполнительного комитета во главе с заместителем председателя Андреем Филановичем с 23 по 25 мая находилась с визитом в Юрмале.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Латвии, представители брестских властей изучили опыт юрмальских коллег в области транспорта, управления городским хозяйством, поддержки малого и среднего бизнеса.
Состоялись встречи с руководством Юрмалы, депутатами городской думы. Достигнуты предварительные договоренности о развитии сотрудничества в экологической сфере, «цифровизации» пассажирского транспорта. Между городами подписана декларация о намерениях в отношении сотрудничества, проработан вопрос установления побратимских связей. Мэр Юрмалы Гатис Трукснис приглашен к участию в праздничных мероприятиях по случаю 1000-летия Бреста и Брестском экономическом форуме.
Делегация Бреста приняла участие в Курортном празднике – открытии туристического сезона в Юрмале. Для гостей и жителей города прошла презентация и дегустация продукции предприятий Брестского региона.
Также представители Бреста провели ряд встреч с руководством Общества содействия латвийско-белорусским экономическим связям, представителями субъектов товаропроводящих сетей, дилеров товаров белорусского производства, деловых кругов Латвии.
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