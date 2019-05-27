ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ РАЗРАБОТАЮТ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» СОТРУДНИЧЕСТВА В ГУМАНИТАРНОЙ НАУЧНОЙ СФЕРЕ
11:39 28.05.2019

НАН Беларуси и Китайская академия общественных наук разработают Дорожную карту» сотрудничества в гуманитарной научной сфере. С таким предложением выступил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков во время встречи 27 мая с делегацией Китайской академии общественных наук во главе с ее президентом Се Фучжаном.

«У нас складываются хорошие связи между белорусскими и китайскими учеными. Выполнен целый ряд проектов. В настоящее время 31 организация Национальной академии наук заключила соглашения и меморандумы с научными организациями Китая. На базе НАН Беларуси создано 20 совместных структур, исследовательских центров и лабораторий с китайскими партнерами. «Дорожная карта», наполненная конкретными направлениями и совместными проектами, будет способствовать расширению и углублению нашего сотрудничества», – подчеркнул Владимир Гусаков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, во время встречи Владимир Гусаков и Се Фучжан обсудили предложение НАН Беларуси о создании на базе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" лаборатории общественных наук, что создаст базу для проведения совместных исследований в области социо-гуманитарных наук, организации мероприятий, конференций и форумов.

Президент Китайской академии общественных наук подтвердил готовность китайских ученых работать с белорусскими научными организациями и отметил, что китайско-белорусские двусторонние отношения поддерживаются на высоком уровне. Это – стратегическое партнерство.

На данный момент взаимодействие между НАН Беларуси и Китайской академией общественных наук активно развивается в области философии, экономических исследований. Проведено три Белорусско-Китайских гуманитарных научных форума. Идет подготовка к проведению четвертого. Потенциал китайских и белорусских ученых позволяет значительно расширить совместные исследования в области истории, социологии, развития культуры.

За активное сотрудничество и развитие белорусско-китайских научных отношений президенту Китайской академии общественных наук Се Фучжану вручена медаль «90 лет НАН Беларуси» и благодарность Отделения гуманитарных наук и искусств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2019
валюта курс
EUR 2.3266
USD 2.0779
RUB 3.2242
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3266 +0.0014
USD 2.0779 -0.0014
RUB 3.2242 +0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3210 2.3260
USD 2.0770 2.0810
RUB 3.2200 3.2270
подробнее

Конвертация в банках
на 28.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1210
EUR/RUB 71.9000 72.4000
RUB/EUR 64.4000 64.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте