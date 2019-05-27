НАН Беларуси и Китайская академия общественных наук разработают Дорожную карту» сотрудничества в гуманитарной научной сфере. С таким предложением выступил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков во время встречи 27 мая с делегацией Китайской академии общественных наук во главе с ее президентом Се Фучжаном.

«У нас складываются хорошие связи между белорусскими и китайскими учеными. Выполнен целый ряд проектов. В настоящее время 31 организация Национальной академии наук заключила соглашения и меморандумы с научными организациями Китая. На базе НАН Беларуси создано 20 совместных структур, исследовательских центров и лабораторий с китайскими партнерами. «Дорожная карта», наполненная конкретными направлениями и совместными проектами, будет способствовать расширению и углублению нашего сотрудничества», – подчеркнул Владимир Гусаков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, во время встречи Владимир Гусаков и Се Фучжан обсудили предложение НАН Беларуси о создании на базе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" лаборатории общественных наук, что создаст базу для проведения совместных исследований в области социо-гуманитарных наук, организации мероприятий, конференций и форумов.

Президент Китайской академии общественных наук подтвердил готовность китайских ученых работать с белорусскими научными организациями и отметил, что китайско-белорусские двусторонние отношения поддерживаются на высоком уровне. Это – стратегическое партнерство.

На данный момент взаимодействие между НАН Беларуси и Китайской академией общественных наук активно развивается в области философии, экономических исследований. Проведено три Белорусско-Китайских гуманитарных научных форума. Идет подготовка к проведению четвертого. Потенциал китайских и белорусских ученых позволяет значительно расширить совместные исследования в области истории, социологии, развития культуры.

За активное сотрудничество и развитие белорусско-китайских научных отношений президенту Китайской академии общественных наук Се Фучжану вручена медаль «90 лет НАН Беларуси» и благодарность Отделения гуманитарных наук и искусств.