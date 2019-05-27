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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД БЕЛОРУССКО-НИДЕРЛАНДСКИХ МЕЖМИДОВСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
10:50 28.05.2019
В Минске 27 мая состоялся очередной раунд белорусско-нидерландских межмидовских консультаций по политическим вопросам.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, нидерландскую – заместитель генерального директора по политическим вопросам МИД Питер Ян Клейвег де Зваан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-нидерландских отношений в политической, торгово-экономической и иных сферах, проблематику прав человека, вопросы диалога по линии Беларусь – ЕС, взаимодействие на многосторонних площадках, а также актуальную ситуацию в регионе.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества, включая развитие политического диалога и экономических связей.
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