МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В МИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД БЕЛОРУССКО-НИДЕРЛАНДСКИХ МЕЖМИДОВСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

10:50 28.05.2019 В Минске 27 мая состоялся очередной раунд белорусско-нидерландских межмидовских консультаций по политическим вопросам. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, нидерландскую – заместитель генерального директора по политическим вопросам МИД Питер Ян Клейвег де Зваан. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-нидерландских отношений в политической, торгово-экономической и иных сферах, проблематику прав человека, вопросы диалога по линии Беларусь – ЕС, взаимодействие на многосторонних площадках, а также актуальную ситуацию в регионе. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества, включая развитие политического диалога и экономических связей.