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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
10:34 28.05.2019
Посол Беларуси в Египте Сергей Рачков 27 мая встретился с заместителем помощника министра иностранных дел Египта по вопросам Европы Нахлой аль-Завахри.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Египте, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-египетских отношений. Особое внимание уделено перспективам развития договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.
Кроме того, рассмотрен ход подготовки к подписанию международных документов в области таможенного и банковского дела, антимонопольного регулирования, стандартизации, взаимодействия деловых кругов Беларуси и Египта.
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