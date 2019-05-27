ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
10:34 28.05.2019

Посол Беларуси в Египте Сергей Рачков 27 мая встретился с заместителем помощника министра иностранных дел Египта по вопросам Европы Нахлой аль-Завахри.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Египте, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-египетских отношений. Особое внимание уделено перспективам развития договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, рассмотрен ход подготовки к подписанию международных документов в области таможенного и банковского дела, антимонопольного регулирования, стандартизации, взаимодействия деловых кругов Беларуси и Египта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2019
валюта курс
EUR 2.3266
USD 2.0779
RUB 3.2242
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3266 +0.0014
USD 2.0779 -0.0014
RUB 3.2242 +0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3210 2.3260
USD 2.0770 2.0810
RUB 3.2200 3.2270
подробнее

Конвертация в банках
на 28.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1210
EUR/RUB 71.9000 72.4000
RUB/EUR 64.4000 64.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте