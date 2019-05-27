МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

10:34 28.05.2019 Посол Беларуси в Египте Сергей Рачков 27 мая встретился с заместителем помощника министра иностранных дел Египта по вопросам Европы Нахлой аль-Завахри. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Египте, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-египетских отношений. Особое внимание уделено перспективам развития договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Кроме того, рассмотрен ход подготовки к подписанию международных документов в области таможенного и банковского дела, антимонопольного регулирования, стандартизации, взаимодействия деловых кругов Беларуси и Египта.