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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГЛАВЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ
09:55 28.05.2019

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудили 27 мая на встрече в Москве ключевые направления развития двусторонних отношений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на встрече также обсуждалось взаимодействие стран по дальнейшему продвижению интеграционных процессов в ЕАЭС, на пространстве СНГ, в рамках ОДКБ и белорусско-российское сотрудничество на международной арене.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию белорусско-российской интеграции в союзном формате, обсудили ход работы над программой действий по выполнению положений договора о создании Союзного государства. Согласовали подходы к подготовке предстоящих праздничных мероприятий по линии МИД двух стран в преддверии юбилейной даты – 20-летия с момента подписания договора о создании Союзного государства.

При обсуждении двусторонней повестки особое внимание было уделено проведению ряда совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях, в том числе в рамках интеграционных объединений.

Министры также обсудили проведение в Санкт-Петербурге в июле 2019 года шестого Форума регионов Беларуси и России, который будет посвящен гуманитарному и образовательному сотрудничеству между нашими странами, в том числе реализации совместных молодежных проектов.

Традиционно особое внимание было уделено текущему состоянию и результатам двустороннего межмидовского взаимодействия. Обсудили ход подготовки к подписанию осенью этого года программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы. Договорились подвести итоги реализации этих программ за последние двадцать лет в ходе осеннего заседания коллегий МИД двух стран.

Стороны с удовлетворением констатировали общность позиций Беларуси и России по наиболее важным вопросам международной повестки дня. Отметили успешную координацию взаимодействия в рамках международных организаций и межгосударственных объединений.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам обеспечения региональной и международной безопасности. Договорились продолжить практику обсуждения этих вопросов с учетом постоянного роста напряженности и складывающей непростой обстановки в мире.
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