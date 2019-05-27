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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАЗ И УКРАИНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОК ПЛАНИРУЮТ РАСШИРИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
17:42 27.05.2019
Руководители Центрального горно-обогатительного комбината (Украина) посетили ОАО «БЕЛАЗ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, партнерские отношения между белорусским производителем карьерной техники и украинскими горнодобытчиками начались еще в советское время. В последние годы сотрудничество вышло на качественно новый уровень в соответствии с требованиями времени и производства и успешно развивается.
«Практически вся карьерная техника, которую мы используем, производства БЕЛАЗа. Только за последние два годы мы приобрели более 25 карьерных самосвалов и свое развитие связываем с БЕЛАЗом. Поставки идут, инвестиционная программа развивается, и сегодня на вашем предприятии мы с дружеским визитом. Хотим посмотреть производство, наметить планы на будущее, чтобы расширять наши партнерские связи и дальше, крепить сотрудничество», – сказал генеральный директор ЧАО «Центральный ГОК» Дмитрий Шевчик.
Центральный ГОК входит в состав Горнодобывающего дивизиона Группы «Метинвест» и специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности – железорудного концентрата и окатышей. ЦГОК является уникальным предприятием в Украине, которое объединяет открытую и подземную добычу магнетитовых кварцитов, с последующим обогащением.
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