В рамках Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, которая проходила 24 мая в Вене под председательством постоянного представителя Беларуси Елены Купчиной, консенсусом принята белорусская резолюция на тему «Усиление мер по вовлечению всех членов общества в усилия по предупреждению преступности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, резолюция по данной теме рассматривалась в комиссии впервые.

Документ содержит ряд практически ориентированных рекомендаций, направленных на бóльшее вовлечение общества в целом и таких его сегментов, как правительство, местные органы власти, учебные заведения, семья, общественные и религиозные организации, частный сектор – в общее и важное дело предупреждения преступности, а также на бóльшее вовлечение международных организаций, прежде всего Управления ООН по наркотикам и преступности, в поддержку национальных усилий в этой области.

Соавторами белорусской резолюции стали 23 государства, представляющие все регионы мира (Австрия, Азербайджан, Афганистан, Великобритания, Италия, Казахстан, Канада, Кыргызстан, Нигерия, Норвегия, Панама, Россия, Сальвадор, США, Таджикистан, Таиланд, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Швеция, Япония).