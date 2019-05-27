Представитель ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) совместно с делегацией концерна «Беллегпром» принял участие в работе XXV юбилейного Съезда Российского Союза Кожевников и Обувщиков (РСКО), состоявшегося 23 мая 2019 г. в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (Москва).

На мероприятии присутствовали представители Минпромторга России, ТПП Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Российского экспортного центра, Роспотребнадзора, АНО «Роскачество», ПАО «Рослегпром», Российского профсоюза работников промышленности, отраслевых ассоциаций, предприятий кожевенной, обувной, кожгалантерейной и химической промышленности, специализированных ВУЗов и НИИ.

Как сообщает сайт БУТБ, на съезде обсуждены актуальные вопросы развития кожевенно-обувной промышленности, включая обеспечение отрасли качественным сырьем, устранение контрафакта и развитие кооперационных связей в области кожевенного и обувного производства в рамках Евразийского экономического союза и СНГ.

Представитель БУТБ проинформировал участников о возобновлении биржевых торгов необработанными шкурами КРС белорусского производства для реализации на территории государств-членов ЕАЭС, а также отметил преимущества использования электронной торговой площадки промышленных и потребительских товаров для закупки и сбыта готовой продукции из кожи.

В рамках деловой программы съезда проведены переговоры с руководством российских компаний АО «Русская кожа», ООО «Караван-СК» и АО «Верхневолжский кожевенный завод», которые выразили заинтересованность в закупке белорусского кожевенного сырья через БУТБ.

Кроме того, достигнута договоренность с РСКО о размещении на сайте союза информации о проводимых на БУТБ биржевых торгах кожевенными материалами и готовой продукцией.