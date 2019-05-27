В Минске проходит Региональное совещание Unaids стран Восточной Европы и Центральной Азии.

В официальном открытии приняли участие министр здравоохранения Республики Беларусь Валерий Малашко, координатор системы ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецки, и.о. Исполнительного директора Юнэйдс Гунилла Карлсон и другие.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, в своем приветственном слове участникам совещания Валерий Малашко отметил, что построение общедоступной и эффективной системы здравоохранения, отвечающей современным вызовам и потребностям человека, это важнейший приоритет государственной политики Республики Беларусь. Касаясь основного вопроса совещания, он назвал предотвращение распространения ВИЧ/СПИД национальным приоритетом в сфере здравоохранения. «Это отражено в Государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы», - подчеркнул министр.

Беларусь в полной мере подтверждает приверженность положениям документа «Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу: поиск подходов к ускорению борьбы против ВИЧ/СПИДа к 2030 году» (принята 8 июня 2016 года). В стране реализуется план действий сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ-инфекцией в Европейском регионе ВОЗ (принят 14 сентября 2016 года), проводится активная политика по достижению Глобальной цели Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) «90-90-90». «На национальном уровне принят План дополнительных мероприятий по обеспечению достижения Глобальной цели на 2018-2020 годы. Мы рассматриваем временной интервал до 2020 года как «окно возможностей» для воздействия на эпидемию ВИЧ-инфекции. Беларусь ставит перед собой амбициозную цель - достичь эпидемического благополучия по ВИЧ - инфекции до 2023 года», - рассказал руководитель ведомства.

Отметим, что в Беларуси обеспечена всеобщая доступность анонимного и бесплатного консультирования и тестирования на ВИЧ, в том числе с привлечением ВИЧ-сервисных некоммерческих организаций, предоставлена возможность самотестирования на ВИЧ и внедрено экспресс – тестирование по крови. Сегодня о своем ВИЧ-статусе знают 81,8% от оценочного числа лиц, живущих с ВИЧ. С 2018 года внедрен принцип «Лечим всех». Предоставлен доступ к диагностике и лечению лицам, живущим с ВИЧ, и находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В стране развивается производство антиретровирусных препаратов, которое обеспечивает более 70% от всех назначаемых схем лечения. «Наш результат - сегодня уже 77,6% людей, живущих с ВИЧ и знающих свой статус, получают антиретровирусную терапию», - отметил Валерий Малашко.

Совместно с международными и общественными организациями ведется работа по двум основным направлениям: создаются на базе организаций здравоохранения мультидисциплинарные команды и условия по доведению и удержанию пациентов на лечении. «И сегодня уже 75,1%, лиц, получающих лечение, имеют неопределяемую вирусную нагрузку», - рассказал он.

Также Валерий Малашко рассказал о том, что «за последние 10 лет сотрудничество стран региона Восточной Европы и Центральной Азии с Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу приобрело всеобъемлющий и конструктивный характер, а главное – есть заинтересованность в продолжении этого взаимодействия».