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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С НИГЕРИЕЙ
12:40 27.05.2019
Посол Беларуси в Нигерии Вячеслав Бриль в рамках работы по изучению возможных перспектив регионального сотрудничества встретился 24 мая с губернатором штата Бенуэ С. Ортомом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Нигерии, в ходе встречи проведены презентации экономического потенциала Беларуси.
Губернатор выразил заинтересованность в развитии сотрудничества между штатом Бенуэ и Республикой Беларусь в области сельского хозяйства и инфраструктуры.
Белорусская сторона пригласила губернатора посетить Беларусь для участия в 29-й Международной специализированной выставке «Белагро-2019», которая пройдет в Минске 4-9 июня 2019 г.
Достигнута договоренность о продолжении контактов на рабочем уровне.
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