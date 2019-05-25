МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С НИГЕРИЕЙ

12:40 27.05.2019 Посол Беларуси в Нигерии Вячеслав Бриль в рамках работы по изучению возможных перспектив регионального сотрудничества встретился 24 мая с губернатором штата Бенуэ С. Ортомом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Нигерии, в ходе встречи проведены презентации экономического потенциала Беларуси. Губернатор выразил заинтересованность в развитии сотрудничества между штатом Бенуэ и Республикой Беларусь в области сельского хозяйства и инфраструктуры. Белорусская сторона пригласила губернатора посетить Беларусь для участия в 29-й Международной специализированной выставке «Белагро-2019», которая пройдет в Минске 4-9 июня 2019 г. Достигнута договоренность о продолжении контактов на рабочем уровне.