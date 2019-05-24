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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ВОИС ПО РАЗВИТИЮ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
11:31 27.05.2019

Начальник отдела международного сотрудничества НЦИС Артур Ахраменко принял участие в двадцать третьей сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности ВОИС, которая прошла 20-24 мая в Женеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, в рамках 23-й сессии Комитета обсуждены вопросы мониторинга, оценки и отчетности по выполнению рекомендаций Повестки дня ВОИС в области развития, включая оказываемую для этого организацией техническую и экспертную помощь в данном направлении.

Беларуси интересен опыт ВОИС по внедрению инновационных систем для перевода патентной документации, поиска и распознавания изображений при регистрации заявок на товарные знаки и промышленные образцы. В Беларуси реализуются инициативы ВОИС: WIPO Connect (коллективное управление имущественными правами), ePCT (электронные услуги по регистрации патентов), IPAS (администрирование промышленной собственности), TISC (центры поддержки технологий и инноваций).

20 мая 2019 г. в рамках заседания комитета состоялась международная конференция по тематике использования потенциала интеллектуальной собственности, в ходе которой была представлена белорусская экспозиция, посвященная II Европейским играм 2019 года в Минске. При посещении белорусского стенда генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри отметил важную роль интеллектуальной собственности (товарный знак Игр, его правообладатель, право на освещение Игр) в продвижении крупных спортивных мероприятий.
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