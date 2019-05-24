Беларусь и Россия договорились о поставке дополнительной нефти на "Нафтан" для полной загрузки завода. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам состоявшихся 24 мая в подмосковных Горках переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"Мы договорились, что примем дополнительные меры по поставке нефти на "Нафтан", чтобы завод работал не на 65% загрузки, а вышел на 100%", - сказал Сергей Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, премьер-министр также ответил на вопросы о транзите российской нефти через Беларусь.

Напомним, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - были вынуждены снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину.

По словам премьер-министра Беларуси, в интересах двух стран загрузить транзитную трубу нужными объемами. "Мы считаем, что есть еще время восполнить весь тот объем транзита, который стандартно проходит в течение года в сторону Западной Европы, и получить соответствующие доходы белорусским субъектам хозяйствования", - сказал Сергей Румас.

Он сообщил, что 23 мая заместители глав правительств Беларуси и РФ (Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак) подписали дорожную карту, в которой обозначены шаги по разрешению ситуации с некачественной нефтью.

"Мы ожидаем, что буквально с понедельника-вторника начнется выдавливание этой некондиционной нефти в сторону Российской Федерации. Таким образом, освободится трубопровод в сторону Западной Европы", - отметил Сергей Румас. Он добавил, что у белорусской и российской стороны есть взаимная заинтересованность как можно быстрее начать прокачку качественной нефти в направлении Европы.